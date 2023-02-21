В Кузбассе педагог через суд добилась назначения досрочной страховой пенсии по старости

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, ранее Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу отказало женщине в назначении досрочной страховой пенсии по старости по причине отсутствия необходимого специального стажа. Но педагог не согласилась с таким решением, решив отстаивать свои права в суде…

В суд обратилась 50-летняя местная жительница, работающая с 1993 года воспитателем в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Мариинского муниципального округа, который за время её работы в этой организации неоднократно менял своё наименование.

Незадолго до обращения в суд, в июне 2022 года, женщина обратилась в Отделение Пенсионного фонда с заявлением о назначении ей досрочной пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. В удовлетворении заявления ей было отказано по причине наличия у неё педагогического стажа менее 25 лет. При этом ей не был засчитан период работы воспитателем продолжительностью более 6 лет в связи с тем, что ранее наименование этого учреждения было «Социальный приют-гостиница для детей и подростков». И оно не подходит под наименование, указанное в действующих в те же периоды списках должностей и организаций, дающих право на досрочную пенсию.

Также при исчислении специального страхового стажа Пенсионный фонд не засчитал периоды нахождения педагога в учебных отпусках по причине того, что такие периоды не предусмотрены федеральным законодательством для включения в специальный стаж.

Однако, рассмотрев дело, суд не согласился с такими основаниями отказа в назначении досрочной страховой пенсии по старости.

Обучающемуся и повышающему квалификацию работнику гарантируются такие же трудовые права, как и лицам, трудящимся полное рабочее время. То есть законодатель установил, что период нахождения работника в учебных отпусках и на курсах повышения квалификации приравнивается к выполнению его прямых трудовых обязанностей. Более того, периоды нахождения педагогического работника на курсах повышения квалификации являются периодами с сохранением заработной платы, с суммы которой работодатель производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд. Поэтому учебные отпуска подлежат зачёту в специальный стаж, если работа, имевшая место в период предоставления таких отпусков, также засчитывается в специальный стаж для досрочного назначения пенсии.

Разрешая спор в части включения в специальный стаж периода работы с июля 1993 года по апрель 2000 года в должности «воспитатель» учреждения «Социальный приют-гостиница для детей и подростков», суд установил, что в связи с отсутствием в то время нормативных актов, регулирующих вопросы социальной реабилитации, в отношении приютов по аналогии закона должны применяться такие же правила, как и в отношении детских домов.

При этом характер работы женщины в оспариваемый период полностью соответствовал педагогической деятельности, и в переходный период становления законодательства, регулирующего вопросы социальной реабилитации, был аналогичным работе в детском доме.

«Учреждение, в котором работала и продолжает работать истец, после многочисленных переименований продолжает выполнять тождественные задачи и преследует тождественные цели, а характер профессиональной деятельности истца не изменился…», - говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области обязал Пенсионный фонд включить в стаж воспитателя около 7 лет специального стажа, дающего право на досрочную пенсию, и назначить ей досрочную страховую пенсию по старости со дня её первоначального обращения в Пенсионный фонд.

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