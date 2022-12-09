В Кузбассе пенсию по инвалидности получают около 15 тысяч детей

В декабре традиционно проходит декада, посвященная Международному дню инвалидов. В Кемеровской области получают пенсию по инвалидности 211 343 человека. Из них 14 936 - дети-инвалиды, на родителей которых ложится воспитание, уход за детьми и их адаптация.

Напоминаем, какие меры социальной поддержки и льготы при выходе на пенсию положены родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства.

В Кузбассе родители (усыновители) или опекуны (попечители), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получают ежемесячную выплату в 13 тыс. рублей с учетом районного коэффициента. Она назначается при соблюдении нескольких условий: ухаживающий родитель (опекун, усыновитель, попечитель) должны быть трудоспособными, не работать и не являться получателями какого-либо вида пенсии и пособия по безработице. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период осуществления ухода за ним.

Кроме того, один из родителей ребенка-инвалида может уйти на страховую пенсию по старости досрочно: отец в 55 лет, а мать в 50 при условии, что они воспитывали ребенка-инвалида до возраста 8 лет и имеют минимальный страховой стаж (20 лет для отца и 15 лет стажа для матери ребенка-инвалида).

Для опекунов тоже есть льготы – в случае установления опекунства над ребенком до того, как ему исполнится 8 лет, для них сокращается на год возраст выхода на пенсию за каждые полтора года опеки над ребенком-инвалидом. Нужно помнить, что в данной ситуации возраст выхода на пенсию можно уменьшить не более, чем на 5 лет.

Принимая во внимание то, что трудоспособный человек, ухаживающий за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, не трудоустроен, период ухода учитывается ему в страховой стаж при назначении пенсии (если до или после этого за него отчислялись страховые взносы). Также за 1 год такого нестрахового периода стажа (ухода) начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Количество пенсионных коэффициентов влияет на размер будущей пенсии.