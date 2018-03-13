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В Кузбассе перечислены первые ежемесячные выплаты из материнского капитала

Три семьи в Кемеровской области уже могут тратить ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на уход и развитие своих детей. Пенсионный фонд перечислил денежные средства семьям из городов Белово и Междуреченск на общую сумму 84579,43 руб.

Все мамы обратились с заявлением в ПФР спустя месяц после рождения своего второго малыша. В таком случае, согласно закону, выплаты назначаются с даты рождения ребенка. Поэтому каждая семья получила единовременно сумму почти за 3 месяца (около 30 тысяч рублей). Далее до исполнения малышу 1 года ежемесячная выплата будет составлять 9 857 рублей. При желании мамы продолжить получать эту господдержку и дальше, до исполнения ребенку 1,5 лет, ей нужно будет снова обратиться с заявлением в Пенсионный фонд.

Сегодня в Кемеровской области уже 13 женщин подали заявление на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. С каждым днём эта цифра увеличивается.

Напомним, что ежемесячная выплата назначается нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В Кемеровской области сумма составляет 9 857 рублей. Доход в расчёте на члена семьи не должен превышать 1,5-кратный размер прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал 2017 г. в Кузбассе - 14971,5 рублей. Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР.

Там же можно рассчитать доход на члена семьи, воспользовавшись семейным калькулятором.

Общество
Белово
Междуреченск
kuzbassnews.ru
13/03/2018
Общество
Белово
Междуреченск
Новости Кузбасса

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