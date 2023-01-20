В Кузбассе перед судом предстанет жительница пгт Яя, избившая до смерти супруга

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летней жительницы пгт Яя, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в июле прошлого года обвиняемая с супругом распивали спиртное у себя дома, на бытовой почве они стали ругаться. Во время конфликта женщина нанесла 64-летнему мужу множество ударов поленом по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Обвиняемая позвонила сыну и рассказала о произошедшем. Он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Со следствием женщина сотрудничала, но настаивала, что оборонялась от нападений супруга. Однако был проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, опровергнувших версию обвиняемой.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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