В Кузбассе планируют на 100% восстановить леса

В рамках нацпроекта «Экология» и входящего в него регионального проекта «Сохранение» к 2024 году в Кемеровской области планируется восстановить леса региона на 100%.

По данным областного департамента лесного комплекса, в 2019 году на реализацию проекта выделено 103, 765 млн рублей. Из них более 26 млн рублей направят на увеличение площади лесовосстановления, остальные средства – на модернизацию материально-технической базы автономных учреждений Кемеровской области в сфере лесного хозяйства (лесхозов).

В рамках проекта «Сохранение лесов» будет создан запас лесных семян для посева на лесных питомниках, что позволит увеличить объемы восстановления лесов взамен вырубленных и погибших. Сейчас лесхозами заготовлено и приобретено 440 кг семян сосны, ели, лиственницы.

При этом, по информации ТАСС со ссылкой на экспертов лесной отрасли,полноценная реабилитация вырубаемых лесов в России, объемы которой к 2024 году, согласно нацпроекту «Экология», должны сравняться с объемами вырубок, затруднена из-за того, что работы сложно контролировать, а их эффективность с трудом поддается оценке. Чтобы изменить ситуацию, нужно ужесточать ответственность со стороны государства и применять различные технологии лесовосстановления, подходящие для конкретных территорий.

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