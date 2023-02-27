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В Кузбассе по инициативе Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН проведен профилактический визит

В феврале 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на территории Кемеровской области в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) проведен профилактический визит в отношении Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН, который ведёт большую работу по селекции и производству семян зерновых, зернобобовых культур, а также картофеля.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях законодательства, предъявляемых к его деятельности и к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска.

При проведении профилактического визита было проведено консультирование по вопросам порядка осуществления хранения, перевозки и реализации подкарантинной продукции.

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
27/02/2023
Общество

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