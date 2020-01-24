В Кузбассе по иску страховой компании суд взыскал с жителя Мариинска более 280 тысяч рублей за ДТП, произошедшее в Санкт-Петербурге

В дорожно-транспортном проис-шествии с участием автомобилей «Renault Fluence» и «Renault Premium 420» сотрудниками ГИБДД была установлена вина водителя грузовика, гражданская ответствен-ность которого была застрахована в московской страховой компании. Организовав и оплатив ремонт легкового автомобиля, страховая компания обратилась с регрессным иском к виновнику происшествия в суд по месту его жительства.

В ходе рассмотрения гражданского дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что в последних числах марта 2019 года в Санкт-Петербурге житель Мариинска, управляя грузовым автомобилем Renault Premium 420, перед началом движения не убедился в его безопасном выполнении, допустив столкновение с легковым автомобилем Renault Fluence, которым управлял житель Санкт-Петербурга. В результате столкновения легковой автомобиль получил механические повреждения.

Стоимость восстановительного ремонта легкового автомобиля в размере 285 тысяч рублей была подтверждена экспертным заключением от 2 мая 2019 года и актом выполненных работ от 21 июля 2019 года.

В судебное заседание стороны не явились. От представителя страховой компании поступило заявление с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие, а ответчик не получал судебные извещения, неоднократно направляемые по его адресу заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о получении. Все отправления были возвращены в суд с пометкой «истёк срок хранения».

Статья 1651 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что любые юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

«Извещение о рассмотрении дела судом было направлено по месту жительства ответчика … Данных о том, что ответчик по уважительным причинам не мог получить почтовое уведомление, в деле не имеется. Таким образом, сообщение суда ответчиком не получено по обстоятельствам, зависящим от него самого. При указанных обстоятельствах суд находит, что … неявка ответчика, извещённого судом в предусмотренном законом порядке, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве…», - говорится в решении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области посчитал возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие неявившихся лиц и взыскал с жителя Мариинска в пользу страховой компании не только сумму страхового возмещения в размере 285 тысяч рублей, но и судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 тысяч рублей.