В Кузбассе по решению суда водитель, по вине которого пострадала женщина, обязан выплатить ей более 400 тысяч рублей

Виновник дорожно-транспортного происшествия, в результате которого потерпевшей был причинён тяжкий вред здоровью, обязан возместить не только затраты на медицинские услуги и сумму утраченного заработка, но и компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось о вступившем в законную силу приговоре, постановленном в отношении водителя, управляющего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по вине которого местной жительнице был причинён тяжкий вред здоровью. С учётом ряда смягчающих наказание обстоятельств суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Позже, в начале текущего года, пострадавшая обратилась в суд с исковыми требованиями к осуждённому, потребовав взыскать с него расходы за оказанные медицинские услуги в сумме около 40 тысяч рублей, сумму утраченного заработка в размере около 95 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответчик материальные требования признал в полном объёме, однако заявленную сумму компенсации морального вреда посчитал завышенной и настаивал на её снижении.

Рассмотрев гражданское дело, суд пришёл к выводу о том, что с учётом степени физических и нравственных страданий пострадавшей, фактических обстоятельств дела, степени вины ответчика и его имущественного положения, требованиям разумности и справедливости будет соответствовать сумма компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

В результате решением Мариинского городского суда Кемеровской области исковые требования удовлетворены частично в общей сумме около 435 тысяч рублей.

Также ответчик обязан уплатить в доход бюджета Мариинского муниципального района государственную пошлину в размере более 4 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев