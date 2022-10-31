В Кузбассе по случаю 70-летнего юбилея службы чествовали сотрудников вневедомственной охраны

В Кемерове прошло торжественное мероприятие, приуроченное 70 летию со дня образования вневедомственной охраны Росгвардии. Его участниками стали сотрудники и работники подразделения со всего Кузбасса, ветераны службы, представители областного правительства, религиозных конфессий, кадеты и другие почетные гости.

Личный состав и ветеранов службы вневедомственной охраны поздравил начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель:

«Используя накопленный за 70 лет опыт и передовые технологии вневедомственная охрана способна эффективно решать широкий спектр задач: от охраны имущества физических и юридических лиц до защиты важнейших для экономики и безопасности государства объектов. Личный состав вневедомственной охраны принимает активное участие в защите прав и свобод граждан, задержании преступников и правонарушителей, а также в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, - сказал генерал-майор Кель.

С благодарностью за преданную службу к присутствующим обратился заместитель начальника департамента административных органов Правительства Кузбасса Алексей Вуйциков. Он отметил, что сотрудники органов внутренних дел во все времена могли рассчитывать на содействие и помощь нарядов вневедомственной охраны по защите граждан от противоправных посягательств.

По случаю торжества отличившиеся сотрудники и работники были поощрены ведомственными наградами, ценными подарками и благодарственными письмами.

Поздравить с юбилеем службы в областную столицу прибыл главный военный оркестр штаба Сибирского округа войск национальной гвардии РФ. Легендарный музыкальный коллектив исполнил популярные патриотические композиции, в том числе Народного артиста России Олега Газманова и Виктора Цоя.

В Кузбассе вневедомственная охрана, как и во всем СССР, была создана 29 октября 1952 года. За это время служба прошла путь от взводов наружной сторожевой охраны до одной из самых технически оснащенных и многочисленных подразделений в составе войск национальной гвардии России. На сегодняшний день вневедомственная охрана представлена в 18 населенных пунктах Кемеровской области. По защитой кузбасской Росгвардии находится свыше 9 тысяч объектов, в том числе социально важных, а также более 26 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан.

Фото: Росгвардия