В Кузбассе почти три тысячи человек зарегистрировались в качестве самозанятых

С момента введения в Кузбассе специального налогового режима уже 2948 кузбассовцев зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Новый налоговый режим начал действовать в регионе с 1 июля. Он позволяет физическим лицам и предпринимателям легально вести бизнес и при этом платить налог с доходов от самостоятельной деятельности по льготной ставке.

«За первый месяц новый налоговый режим показал востребованность и хорошие перспективы дальнейшего роста числа самозанятых. Кроме пониженной налоговой ставки, самозанятые также могут воспользоваться и действующими для субъектов МСП мерами поддержки – это субсидии, льготные займы, имущественная поддержка и другие», - отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Самозанятые при регистрации могут получить налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который уменьшает налоговую ставку с 4% до 3% в отношении доходов, полученных от физических лиц, и с 6 % до 4 % на доходы, полученные от юридических лиц и ИП.

Кроме того, в 2020 году всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный бонус в размере одного МРОТ – 12 130 рублей, который можно направить исключительно на уплату налога. Бонус предоставляется всем зарегистрированным плательщикам налога на профессиональный доход, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году.