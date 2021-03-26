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В Кузбассе почтили память погибших сотрудников и военнослужащих войск правопорядка

    В Кемерове в преддверии 5-летия Росгвардии сотрудники и военнослужащие силового ведомства почтили память боевых товарищей, павших при исполнении служебного и воинского долга. Памятный митинг с участием руководства и личного состава войск правопорядка состоялся у мемориала погибших воинов-интернационалистов.

    Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с командирами подразделений возложил цветы к подножию памятника. Собравшиеся почтили память погибших сослуживцев минутой молчания.

    Всего в борьбе с преступностью, в том числе за пределами родного региона, погибли 58 стражей правопорядка из ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и отряда специального назначения «Кузбасс». За мужество и отвагу проявленную в боях с террористами на Северном Кавказе старшему лейтенанту Сергею Цветкову, рядовому Тимуру Ибрагимову, капитану милиции Алексею Отческих, сержанту милиции Станиславу Амелину присвоены звания «Герой России» посмертно.

    Весной 2016 года Указом Президента Российской Федерации в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина был создан новый федеральный орган исполнительной власти – Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Основой для формирования Росгвардии стали внутренние войска МВД России. В состав нового ведомства вошли подразделения ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительной работы, государственного контроля, вневедомственной охраны и авиационные отряды специального назначения.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/03/2021
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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