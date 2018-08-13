В Кузбассе почтили память погибших в Кабардино-Балкарии росгвардейцев

Панихида о погибших в Кабардино-Балкарии военнослужащих прошла в областной столице Кузбасса, в часовне Георгия Победоносца памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Почтить память боевых товарищей собрались сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Кемеровской области. Вместе с ними помолились за упокой душ погибших и зажгли свечи юные воспитанники ЦСМ «Витязь». Поминальную службу провел протоиерей Даниил Голоднов, настоятель часовни.

Трагедия произошла 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии. Во время учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки погибли четверо военнослужащих Росгвардии: Евгений Когут, Памир Сеитов, Александр Пекарь и Вадим Арысланов. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины, в результате чего военнослужащие погибли.

Росгвардия Кузбасса выражает свои соболезнования близким и друзьям погибших.