Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе почтили память погибших в Кабардино-Балкарии росгвардейцев

Панихида о погибших в Кабардино-Балкарии военнослужащих прошла в областной столице Кузбасса, в часовне Георгия Победоносца памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Почтить память боевых товарищей собрались сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Кемеровской области. Вместе с ними помолились за упокой душ погибших и зажгли свечи юные воспитанники ЦСМ «Витязь». Поминальную службу провел протоиерей Даниил Голоднов, настоятель часовни.

Трагедия произошла 8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии. Во время учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки погибли четверо военнослужащих Росгвардии: Евгений Когут, Памир Сеитов, Александр Пекарь и Вадим Арысланов. В районе, через который пролегал маршрут, произошел сход лавины, в результате чего военнослужащие погибли.

Росгвардия Кузбасса выражает свои соболезнования близким и друзьям погибших.

Общество
kuzbassnews.ru
13/08/2018
Общество
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus