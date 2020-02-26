В Кузбассе почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга

Двадцать пять лет назад, 25 февраля 1995 года, при проведении плановой операции по очистке района Алды города Грозного от незаконных вооруженных формирований погибли 22 бойца кузбасского ОМОН. С тех пор эта дата считается в отряде мобильном особого назначения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу днем памяти и скорби. В этот день бойцы и ветераны ОМОН поминают всех своих боевых товарищей, возлагают цветы к мемориалам, встречаются с родными и близкими погибших.

В Новокузнецке траурный митинг прошел на базе ОМОН, где осенью прошлого года был открыт мемориал погибшим бойцам. В мероприятии приняли участие руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, представители администрации Новокузнецка, личный состав отряда, ветерана, родители и близкие омоновцев. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, вспоминали о событиях 25-летней давности.

В завершении участники митинга возложили цветы к мемориалу, после чего бойцы спецподразделения под аккомпанемент оркестра Сибирского округа Росгвардии прошли парадным строем в память о боевых товарищах. Кроме Новокузнецка памятные мероприятия прошли в Прокопьевске и Кемерово.