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В Кузбассе почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга

 В южной столице Кузбасса прошли мероприятия по случаю Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

На памятной церемонии, которая проходила на базе спецподразделения, присутствовал начальник региональных подразделений войск правопорядка генерал майор Юрий Кель, личный состав новокузнецкого ОМОНа, ветераны, а также родные и близкие павших бойцов.

 Начальник территориального управления отметил героизм сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в разные годы, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине.

 «Мы продолжим увековечивать память о каждом павшем сотруднике ОМОН, - сказал генерал-майор Юрий Кель. – В настоящий момент уже много для этого сделано - установлены памятные доски, устраиваются памятные спортивные турниры, регулярно проводятся уроки мужества и др. Мы должны сделать все возможное, чтобы жители Кузбасса знали своих героев».

 В ходе мероприятия участники церемонии возложили цветы к Мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОМОН.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
28/02/2023
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