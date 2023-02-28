В Кузбассе почтили память сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга

В южной столице Кузбасса прошли мероприятия по случаю Дня памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

На памятной церемонии, которая проходила на базе спецподразделения, присутствовал начальник региональных подразделений войск правопорядка генерал майор Юрий Кель, личный состав новокузнецкого ОМОНа, ветераны, а также родные и близкие павших бойцов.

Начальник территориального управления отметил героизм сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в разные годы, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине.

«Мы продолжим увековечивать память о каждом павшем сотруднике ОМОН, - сказал генерал-майор Юрий Кель. – В настоящий момент уже много для этого сделано - установлены памятные доски, устраиваются памятные спортивные турниры, регулярно проводятся уроки мужества и др. Мы должны сделать все возможное, чтобы жители Кузбасса знали своих героев».

В ходе мероприятия участники церемонии возложили цветы к Мемориалу погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудников ОМОН.

Фото: Росгвардия