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В Кузбассе подшефные Росгвардии стали лучшими на соревнованиях по универсальному бою

    В областной столице состоялись Межрегиональные соревнования по универсальному бою среди юношей и девушек. В нем приняли участие около 300 спортсменов, в том числе курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» и воспитанник группы специального назначения «Стальная рысь». Перед началом турнира подшефные Росгвардии подготовили для гостей и участников показательные выступления, в ходе которого продемонстрировали свое мастерство обращения с оружием. 

  На соревнованиях юным спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствия, за которой следовал рукопашный бой. Невыполнение спортивных нормативов или проигрыш в поединке приводил к выбыванию спортсмена с турнира.

    В результате упорной борьбы подшефные Росгвардии заняли четырнадцать призовых мест. А курсант «Витязя» Дмитрий Шляхтин и воспитанник группы специального назначения «Стальная рысь» Егор Коротков в своих весовых категориях стали абсолютными победителями первенства.   

    Подшефные Росгвардии стали активно заниматься универсальным боем лишь с середины текущего года, но уже успели достойно проявить себя на различных турнирах по комплексному единоборству. 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/12/2019
Спорт
Кемерово
Новости Кузбасса

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