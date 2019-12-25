В Кузбассе подшефные Росгвардии стали лучшими на соревнованиях по универсальному бою

В областной столице состоялись Межрегиональные соревнования по универсальному бою среди юношей и девушек. В нем приняли участие около 300 спортсменов, в том числе курсанты центра спецподготовки молодежи «Витязь» и воспитанник группы специального назначения «Стальная рысь». Перед началом турнира подшефные Росгвардии подготовили для гостей и участников показательные выступления, в ходе которого продемонстрировали свое мастерство обращения с оружием.

На соревнованиях юным спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствия, за которой следовал рукопашный бой. Невыполнение спортивных нормативов или проигрыш в поединке приводил к выбыванию спортсмена с турнира.

В результате упорной борьбы подшефные Росгвардии заняли четырнадцать призовых мест. А курсант «Витязя» Дмитрий Шляхтин и воспитанник группы специального назначения «Стальная рысь» Егор Коротков в своих весовых категориях стали абсолютными победителями первенства.

Подшефные Росгвардии стали активно заниматься универсальным боем лишь с середины текущего года, но уже успели достойно проявить себя на различных турнирах по комплексному единоборству.