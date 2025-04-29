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В Кузбассе подведены итоги III открытого детско-юношеского регионального конкурса «Восхождение»

Учредители конкурса, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – Министерство культуры и национальной политики Кузбасса и Управление культуры Гурьевского муниципального округа.
В конкурсе участвовали воспитанники детских школ искусств региона.
Город Мариинск представляли ученицы детской художественной школы № 10. Валерия Савельева стала лауреатом второй степени. Милана Шитова и Виктория Осипова – лауреаты третьей степени. Светлана Бреус стала дипломантом регионального конкурса «Восхождение». Наставники юных художников – Людмила Викентьевна Торопова и Мария Данииловна Самойлова.

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Гурьевск
Мариинск
kuzbassnews.ru
29/04/2025
Культура
Гурьевск
Мариинск
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