В Кузбассе подведены итоги областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

В поселке Плотниково Промышленновского округа в военно-патриотическом центре «Авангард» состоялся областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В соревнованиях приняли участие 10 лучших команд, участвовавших в зимней игре «Во славу Отечества».

Тяжинский округ представляла сборная команда «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков). Ребята достойно прошли множество испытаний, практически в каждом конкурсном испытании занимая первые места.

По итогам всех состязаний тяжинские юнармейцы в очередной раз показали свой высокий уровень подготовки, заняв первое место в общекомандном зачете.