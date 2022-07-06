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В Кузбассе подведены итоги областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

В поселке Плотниково Промышленновского округа в военно-патриотическом центре «Авангард» состоялся областной этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». В соревнованиях приняли участие 10 лучших команд, участвовавших в зимней игре «Во славу Отечества».
Тяжинский округ представляла сборная команда «Барс» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков). Ребята достойно прошли множество испытаний, практически в каждом конкурсном испытании занимая первые места.
По итогам всех состязаний тяжинские юнармейцы в очередной раз показали свой высокий уровень подготовки, заняв первое место в общекомандном зачете.

Образование
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kuzbassnews.ru
06/07/2022
Образование
Промышленная
Тяжин
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