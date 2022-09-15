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В Кузбассе подведены итоги областного конкурса «Новая волна»

Конкурс проводится с целью повышения престижа и формирования позитивного имиджа профессии педагога, выявления молодых талантливых педагогических и руководящих работников образования, их поддержки и поощрения.
В конкурсе участвуют руководящие и педагогические работники образовательных организаций общего (в том числе дошкольного) и дополнительного образования детей, имеющие стаж работы в образовательной организации до 5 лет.
В 2022 году на конкурс было подано 116 заявок. Среди них 11 участников в номинации «Молодой лидер» (руководители и заместители руководителей) и 105 – в номинации «Педагогические надежды» (молодые педагоги).
Конкурс проводился в два тура. В первом туре конкурсанты прошли тестирование по контрольно-измерительным материалам для сертификации руководящих и педагогических работников образования Кузбасса. По его результатам во второй тур – публичная защита творческих работ (проектов) - прошли 52 участника, выполнившие тест более чем на 70 %.
По итогам конкурсных испытаний второго тура были определены 13 лауреатов. Среди них молодой педагог из Тяжинского округа Дарья Михайловна Алимпова – учитель русского языка и литературы Тяжинской средней школы № 3. Педагогический стаж Дарьи Михайловны один год. Она вернулась в округ в рамках программы «Земский учитель».

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kuzbassnews.ru
15/09/2022
Образование
Кемерово
Тяжин
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