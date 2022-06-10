В Кузбассе подведены итоги регионального фестиваля-конкурса народных хоров «Поющий край»

В рамках мероприятий Года культурного наследия народов России, Тяжинский округ представляли 4 самодеятельных коллектива. После отборочных просмотров лауреатами I степени стали сводный детский ансамбль фольклорных коллективов «Сударушка» и «Свирелька» (руководитель Ольга Владимировна Стифорова), а также хор русской песни «Раздолье» (руководитель Лидия Ивановна Жабина).

Хор ветеранов имени Ю. Д. Черняева (руководитель Наталья Анатольевна Чухрова) – Дипломант II степени, хор «Рябинушка» (руководитель Нина Георгиевна Скворцова) – Дипломант III степени.

12 июня 2022 года в городе Кемерово, в гала-концерте примет участие сводный детский ансамбль фольклорных коллективов «Сударушка» и «Свирелька» Тяжинской детской школы искусств № 31.