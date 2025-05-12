В центральном городском парке города Белово состоялись Гала-концерт и церемония награждения участников Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы». Мариинский округ в Гала-концерте представляла вокальная группа «Шанс» (культурно-досуговый центр «Творчество»).

По итогам Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория. Песни Победы» наградами отмечены творческие коллективы и солисты из Мариинского округа. Диплом лауреата первой степени получили самодеятельные коллективы из города Мариинска под руководством Надежды Уймановой: хор русской песни «Лейся песня», ансамбль русской песни «Шумиха» и вокальная группа «Шанс». Дипломом лауреата первой степени отмечена Оксана Балабаева (руководитель Вера Головченко, культурно-досуговое объединение «Праздник»).

Диплом лауреата второй степени получил детский вокальный ансамбль «Смайлс» под руководством Веры Головченко (КДО «Праздник»). Дипломом лауреата третьей степени награждены Егор Бибик (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник»), Василий Сотников (руководитель Надежда Никитенко, детская музыкальная школа № 80).

Дипломом первой степени награждены Дарья Прищиц (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник»), Дарья Некрасова (руководитель Наталья Данилова, детская музыкальная школа № 22), народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Песня» (руководитель Лариса Черноусова, Калининский СДК), Галина Иваничкина (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник»).

Народный самодеятельный коллектив, хор «Калинка» (руководитель Татьяна Балашова, Калининский СДК) и Анастасия Семенюта (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник») награждены дипломом второй степени.

Дипломом третьей степени отмечены народный самодеятельный коллектив, вокальный ансамбль «Вдохновение» (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник») и Мадина Рустамова (руководитель Вера Головченко, КДО «Праздник»).

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)