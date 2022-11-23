В Кузбассе подведены итоги регионального конкурса «Кладезь мудрости»

В рамках Года культурного наследия народов России Министерством культуры и национальной политики был объявлен региональный конкурс комнат (музеев) национального быта народов Кузбасса. Его главные цели – сохранение нематериального культурного наследия и возрождение традиционной народной культуры

В областном конкурсе приняли участие 44 музейных комнаты. По итогам второго (очного) этапа музейная комната Итатского городского Дома культуры Тяжинского округа (заведующая Валентина Николаевна Шатурина) стала Лауреатом III степени.