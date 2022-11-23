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В Кузбассе подведены итоги регионального конкурса «Кладезь мудрости»

В рамках Года культурного наследия народов России Министерством культуры и национальной политики был объявлен региональный конкурс комнат (музеев) национального быта народов Кузбасса. Его главные цели – сохранение нематериального культурного наследия и возрождение традиционной народной культуры
В областном конкурсе приняли участие 44 музейных комнаты. По итогам второго (очного) этапа музейная комната Итатского городского Дома культуры Тяжинского округа (заведующая Валентина Николаевна Шатурина) стала Лауреатом III степени.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/11/2022
Культура
Тяжин
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