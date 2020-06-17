Новости Кузбасса

В 2019 году добровольные взносы жителей Кемеровской области, участвующих в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений, составили 43,7 млн рублей. В соответствии с правилами программы государство прософинансировало эти взносы на общую сумму 42,1 млн. рублей.

Государственное софинансирование выделено в меньшем объеме по сравнению с суммой взносов участников, потому что некоторые платежи по программе составили менее 2 тыс. или более 12 тыс. рублей, в то время как софинансированию подлежат только взносы в пределах от 2 до 12 тыс. рублей в год.

Общая сумма, направленная за 2019 год в фонд будущей пенсии участников программы, составила 85,8 млн. рублей.

Программа государственного софинансирования пенсионных накоплений работает с 2009 г. Общий объем добровольных взносов участников с того времени составил 885,4 млн. рублей, государственное софинансирование взносов за тот же период – 853,4 млн. рублей. Еще 3,3 млн. рублей поступило в качестве взносов работодателей. В итоге общая сумма пенсионных накоплений, сформированных участниками в течение 2009–2019 годов, составила 1,7 млрд. рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и, в соответствии с их выбором, переданы в управляющие компании и пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования.

Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам, независимо от того, начались выплаты или нет.