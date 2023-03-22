В Кузбассе подвели итоги первого этапа профилактической операции Росгвардии

В Кемеровской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отчитались за первый этап масштабной операции «Безопасный дом, подъезд, квартира». Около 400 представителей силового ведомства были задействованы в профилактике хищений имущества с различных объектов, квартир и гаражей.

В течение недели росгвардейцы посетили почти 5 тысяч граждан, а также встретились с 250 трудовыми коллективами Кузбасса. В ходе встреч с кузбассовцами стражи правопорядка рассказали о правилах личной и имущественной безопасности, предостерегли жильцов многоквартирных домов, чтобы не оставляли без присмотра в подъезде личные вещи и напомнили не забывать перед уходом из дома закрывать окна и двери.

Росгвардия обращает внимание, что квартирные кражи в настоящее время остаются одним из распространенных видов преступлений. Чаще всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что хозяев нет дома. Поэтому гражданам рекомендовано предпринять дополнительные меры по защите своего имущества. Так, по возможности не распространять в открытом доступе посредством социальных сетей информации о своем отсутствии в городе, устанавливать надежные входные двери и дверные замки. Для жителей первых этажей рекомендуется установка решеток на лоджиях и окнах. Самым надежным способом обезопасить себя и свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые примут все меры по защите имущества граждан.

Кроме профилактических бесед с населением, росгвардейцы в ходе операции провели тактико-специальные учения, отработав навыки задержания злоумышленников, незаконно проникших на охраняемые объекты.

Следует отметить, что служба вневедомственной охраны Росгвардии постоянно совершенствуется: на сегодняшний день существуют и успешно введены в эксплуатацию технические новинки, в том числе позволяющие в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств.

Фото: Росгвардия