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В Кузбассе подвели итоги сельскохозяйственного сезона

Состоялась агроконференция под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Специалисты агропромышленного комплекса, главы муниципалитетов и руководители сельхозорганизаций в режиме видеоконференцсвязи подвели итоги полевого сезона 2020 года и обозначили планы на 2021 год.

«Наши сельхозтоваропроизводители завершили уборочную кампанию с хорошими результатами. Собрано почти 1,3 миллиона тонн зерна, что на 16 % больше уровня 2019 года. Технических культур, в том числе рапса, удалось собрать в полтора раза больше прошлогоднего показателя. Такие результаты стали возможны благодаря комплексной модернизации отрасли и поддержке, которая в Кузбассе оказывается фермерам. На развитие сельхозотрасли в 2020 году из областного бюджета было выделено более 700 млн рублей — на 50 млн рублей больше, чем в прошлом», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам главы региона, особое внимание уделяется улучшению качества жизни в селах. С этого года начала действовать государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря ей в деревнях и поселках появляются уличное освещение, газопроводы, водопроводы, детские площадки. Также в регионе действует льготная программа «Сельская ипотека», жилье по ней приобрели уже почти 600 кузбассовцев.

Участники конференции обсудили планы на будущий год. Было отмечено, что благодаря осенним осадкам пахотный слой почвы в регионе был оптимально увлажнен. Озимые культуры, которые аграрии посеяли осенью, находятся в удовлетворительном состоянии.

Все выделенные под посев следующего года семена проходят обязательную проверку на соответствие требованием ГОСТа. Сейчас завершено 70% этой работы. В передовиках Гурьевский округ: хозяйства полностью проверили все семена, 96 % из них подходят для посева. Кроме того, в области ведется работа по созданию собственных сортов сельскохозяйственных культур: Кемеровский НИИ сельского хозяйства проводит селекцию семян пшеницы, ячменя, овса, гороха, картофеля.

В Кузбассе действует договоренность с КАО «Азот» о беспроцентной рассрочке на покупку минеральных удобрений. В 2020 году из 48 тыс. тонн приобретенных аграриями минеральных удобрений около 60% закуплены по этой программе. Программа продлена на 2021 год.

Участники совещания также обсудили модернизацию машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей, работу по инвентаризации и оцифровке земель сельхозназначения.

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kuzbassnews.ru
11/12/2020
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