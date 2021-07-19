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В Кузбассе подвели промежуточные итоги деятельности лицензионно-разрешительной работы Росгвардии

    В Кемерове в ходе видеоконференцсвязи врио начальника Центра лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии подполковник Алексей Ефремов заслушал руководителей отделов ЛРР по результатам деятельности за первое полугодие в сфере оборота оружия.

    С начала года инспекторы Росгвардии осуществили в области 7 747 проверок владельцев арсенала. В результате за различные нарушения изъято 1 332 единиц оружия. Нарушители привлечены к административной ответственности. Подполковник Ефремов отметил, что одним самых распространённых правонарушений остается неисполнение гражданами установленных сроков продления или постановки оружия на учет. Он обратил внимание руководителей отделов на качественную профилактическую работу с населением с целью предупреждения подобных нарушений. Для продления разрешения владельцам гражданского оружия следует подавать документы в подразделения лицензионно-разрешительной работы не позднее, чем за месяц до его окончания.

    Кроме этого, в ходе видеоконференцсвязи были озвучены промежуточные итоги профилактической операции «Оружие». Так, с начала года граждане добровольно выдали правоохранителям 101 единицу незаконного арсенала и свыше 500 боеприпасов. Подполковник Ефремов призвал инспекторов продолжить работу в данном направлении.

    Алексей Николаевич отметил, что сбор незаконно хранящегося арсенала одно из ключевых направлений в профилактике преступлений с применением незарегистрированного оружия.

 

   

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

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