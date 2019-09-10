В Кузбассе покупательница из Мариинска через суд взыскала более 200 тыс рублей за недостоверную информацию о товаре

В июле 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области с иском о защите прав потребителя обратилась местная жительница с требованием расторжения договора купли-продажи, возврата уплаченных денежных средств за товар, а также взыскания неустойки, компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя.Как следует из материалов гражданского дела, 21 мая 2019 года истец приобрела у представителя ООО «Азон» (г.Астрахань) вибромассажную накидку «HM 2187» стоимостью (с учётом скидки 30%) 118 тысяч рублей. Также в подарок были переданы 2 подушки, одеяло, пылесос и ручной массажёр «HM 1005». Согласно условиям договора купли-продажи, оплата товара производилась в кредит, но сумма процентов по кредиту и стоимость дополнительных банковских услуг при их наличии в цену товара не входили. В связи с данным условием истец заключила с одним из коммерческих банков кредитный договор на срок три года с процентной ставкой 17,5% годовых.Однако через два дня, 23 мая 2019 года, покупательница обратилась с претензией в ООО «Азон» о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств в связи с тем, что при приобретении массажной накидки ей не доводилась информация о медицинских противопоказаниях использования накидки. Так как поданная претензия осталась без ответа, покупательница вынуждена была обратиться в суд.Суд при рассмотрении гражданского дела установил, что в соответствии с инструкцией по эксплуатации товара приобретённая массажная накидка на кресло может быть использована для различных видов массажа. В этой же инструкции указано, что накидка является технически сложным товаром бытового назначения – электробытовым прибором. Однако, исходя из названия спорного изделия, оно применяется для массажа – одного из методов лечения и профилактики, применяемого в медицинских целях. Таким образом, спорная массажная накидка имеет своей целью воздействие на организм человека в целях изменения его физического состояния, оказывает терапевтическое действие, то есть является медицинским изделием.В связи с этим продавец должен доводить до потребителя не только свойства товара и оказываемый им терапевтический эффект, но и информацию о противопоказаниях к использованию указанного прибора. Продавцом товара указанная обязанность при продаже не была выполнена. Установлено и то, что продавцом не были представлены сведения об изготовителе товара и о том, что изготовитель вправе заниматься производством медицинских изделий. Сведений о регистрационном удостоверении на массажную накидку, выданном Росздравнадзором, также представлено не было, что влечёт незаконность продажи таких медицинских изделий.Таким образом, судом установлено, что представителем ООО «Азон» не была доведена до сведения покупателя достаточная и достоверная информация о товаре, который является медицинским изделием, что является нарушением законодательства о защите прав потребителей.В результате рассмотрения гражданского дела решением Мариинского городского суда Кемеровской области договор купли-продажи вибромассажной накидки был расторгнут.С ООО «Азон» (г.Астрахань) в пользу покупателя взыскана уплаченная за товар денежная сумма в размере 118 тысяч рублей, неустойка в размере 14 тысяч 160 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 10 тысяч рублей, компенсация морального вреда в размере одной тысячи рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 66 тысяч 580 рублей.Таким образом, общая сумма, взысканная судом в пользу потребителя, составила более 200 тысяч рублей.При этом покупательница обязана вернуть вибромассажную накидку и полученные в подарок изделия, а компания-продавец обязана их принять в течение месяца после вступления решения суда в законную силу.Вступившее 30 августа 2019 года в законную силу решение Мариинского городского суда Кемеровской области в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» опубликовано на официальном сайте суда .Официальный представительМариинского городского судаКемеровской областиАлексей Бушуев