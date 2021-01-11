В Кузбассе полицейские оказали помощь водителю сломавшегося в дороге автобуса

Экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по Новокузнецкому району, проезжая по автодороге «Запсиб – Кузнецк» к месту несения службы, обратил внимание на съехавший в кювет автомобиль ПАЗ.
Полицейские выяснили, что незадолго до этого у вахтового автобуса, перевозившего работников местного предприятия, в пути произошла поломка. Вскоре на данный участок дороги приехал другой служебный транспорт, который перевез пассажиров в пункт назначения. А водитель ПАЗа принял решение вернуться в гараж, стал разворачиваться, но не рассчитал ширину дороги и задним мостом провалился в канаву, откуда самостоятельно выбраться уже не смог.
Полицейские посадили водителя в патрульный автомобиль и вместе с ним дождались транспортное средство, технические характеристики которого позволяют вызволить автобус из кювета. Во время процесса инспекторы ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения на данном участке. Вскоре автобус был отбуксирован в гараж для устранения технических неполадок, а водитель поблагодарил стражей порядка за своевременную помощь.
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