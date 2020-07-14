В Кузбассе полицейские пресекли более 1 800 нарушений ПДД водителями мототранспорта

В 2020 году произошло уже 187 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате 10 человек погибли, 95 получили травмы. С целью предупреждения подобных происшествий на дорогах Кузбасса проводят работу мотопатрули. В распоряжении госавтоинспекции региона имеется 6 патрульных мотоциклов – в городах Кемерово, Новокузнецк, а также в специализированном батальоне ДПС областного управления ГИБДД. Мотоциклы марок «Урал», «БМВ» и «КТМ» помогают полицейским патрулировать города и оперативно реагировать на правонарушения. В этом году сотрудники ГИБДД, в том числе мотопатрульные, пресекли уже более 1800 нарушений ПДД мотоциклистами.

Главная особенность патрульных мотоциклов – их высокая мобильность и маневренность. Задача, которая стоит перед мотопатрулями - пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, прежде всего, водителями мотоциклов и мопедов. Также в числе приоритетных направлений работы – выявление водителей, допустивших выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Мотопатрульные прошли специальную подготовку: отработали навыки преследования не только на городских дорогах, но и на загородных трассах, узких улочках частного сектора, а также полевых грунтовых дорогах. Форма каждого инспектора мотопатруля – это специальный костюм, включающий защиту, мотоботинки, конечно же – шлем, к которому прикреплена камера видеофиксации дорожной обстановки, а внутри – рация для связи с другими экипажами ДПС или дежурной частью ГИБДД. На мотоциклы ДПС нанесена специальная цветографическая окраска, они оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами.

Мотопатрули проводят регулярные рейды на дорогах области и имеют необходимые мощности для преследования нарушителей.