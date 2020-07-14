Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе полицейские пресекли более 1 800 нарушений ПДД водителями мототранспорта

В 2020 году произошло уже 187 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате 10 человек погибли, 95 получили травмы. С целью предупреждения подобных происшествий на дорогах Кузбасса проводят работу мотопатрули. В распоряжении госавтоинспекции региона имеется 6 патрульных мотоциклов – в городах Кемерово, Новокузнецк, а также в специализированном батальоне ДПС областного управления ГИБДД. Мотоциклы марок «Урал», «БМВ» и «КТМ» помогают полицейским патрулировать города и оперативно реагировать на правонарушения. В этом году сотрудники ГИБДД, в том числе мотопатрульные, пресекли уже более 1800 нарушений ПДД мотоциклистами.

Главная особенность патрульных мотоциклов – их высокая мобильность и маневренность. Задача, которая стоит перед мотопатрулями - пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, прежде всего, водителями мотоциклов и мопедов. Также в числе приоритетных направлений работы – выявление водителей, допустивших выезд на полосу встречного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Мотопатрульные прошли специальную подготовку: отработали навыки преследования не только на городских дорогах, но и на загородных трассах, узких улочках частного сектора, а также полевых грунтовых дорогах. Форма каждого инспектора мотопатруля – это специальный костюм, включающий защиту, мотоботинки, конечно же – шлем, к которому прикреплена камера видеофиксации дорожной обстановки, а внутри – рация для связи с другими экипажами ДПС или дежурной частью ГИБДД. На мотоциклы ДПС нанесена специальная цветографическая окраска, они оборудованы сигнальными громкоговорящими устройствами.

Мотопатрули проводят регулярные рейды на дорогах области и имеют необходимые мощности для преследования нарушителей.

Общество
Происшествия
Топ
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
14/07/2020
Общество
Происшествия
Топ
Кемерово
Новокузнецк

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Дорога Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк открыта для скоростного движения
Школы, техникумы и колледжи Кузбасса получили 3876 ноутбуков по нацпроекту «Образование»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Росстат и оперштаб Кузбасса разошлись в числе умерших с COVID-19
В графе представлены сведения по всем субъектам России, в том числе по Кузбассу. Если исходить из...
В Прокопьевске коронавирусом заразились врачи
В Прокопьевске коронавирусной инфекцией заразились врачи. Об этом стало известно в пятницу, 10 июля...
На Кузбасском мосту установили новую камеру видеонаблюдения
Как рассказали в Госавтоинспекции, комплекс «Оракул» установлен на левобережной части Кузбасского...
В Кузбассе завершились поиски 11-летнего мальчика
Ранее в ПСО сообщили о том, что 11-летний мальчик из Новокузнецка пропал накануне, 12 июля, после...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus