В Кузбассе получают пенсию более полумиллиона женщин

8 марта отмечается Международный женский день, в своих истоках основанный на борьбе женщин за равноправие. Активно принимая участие в социальной, экономической жизни, развиваясь профессионально, российские женщины формируют свои пенсионные права. В Кузбассе 543 тыс. женщин-пенсионерок, страховую пенсию по старости получают 496 тыс. женщин, 78 тыс. из них пенсия была оформлена досрочно, раньше общеустановленного пенсионного возраста за работу в особых условиях труда (списки 1 и 2).

В Кемеровской области 197 тыс. работающих пенсионеров. Из них 118 тыс. (60% ) составляют женщины, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых.

Среди долгожителей (90+), а их в Кемеровской области 9730 человек, большинство – женщины. Их 8002. Из всех кузбасских долгожителей в 2020 году 621 человек уже отметили свое 90-летие и 10 человек отпраздновали 100-летний юбилей.

Среди 90-летних юбиляров 127 - мужчины и 494 – женщины. В возрасте 100 лет женщин - 9 человек.

Старейшей жительницей Кузбасса является пенсионерка из г. Калтана. Она родилась в 1914 году.

Некоторые долгожители продолжают работать. По данным за декабрь 2019 г. самая пожилая из работающих пенсионеров 1930 года рождения живет в г. Прокопьевске.