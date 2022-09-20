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В Кузбассе после вмешательства прокуратуры проведен ремонт автомобильной дороги

К прокурору Кузбасса Александру Блошкину обратилась жительница пгт Яшкино с просьбой проверить содержание автомобильных дорог.

Установлено, что дорожное покрытие автомобильной дороги по ул. Горького в пгт. Яшкино находится в ненадлежащем состоянии, имеет просадки и колейность свыше 5 см.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор Яшкинского района обратился в суд с иском с требованием к администрации Яшкинского муниципального округа и Комитету по благоустройству администрации Яшкинского муниципального округа провести ремонта указанной дороги.

Судом требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время в результате принятых прокуратурой мер ремонт автомобильной дороги по ул. Горького в пгт. Яшкино завершен.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
20/09/2022
Общество
Яшкино
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