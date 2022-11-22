В Кузбассе после выданного предписания Россельхознадзора устранили свалку 2,5 га на сельскохозяйственных землях

В ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в 2017 году была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади 2,5 га, расположенная по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, в границах МО «Демьяновское сельское поселение». Главе Демьяновского сельского поселения было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в 2022 году установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.