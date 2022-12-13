В Кузбассе постановлен приговор в отношении участницы одного из популярных телевизионных шоу

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, почти через 8 месяцев после участия в популярном ток-шоу Первого канала «На самом деле» 40-летняя О. совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

По версии осуждённой, удар ножом в живот потерпевшему она нанесла по причине его поведения: он через окно залез в её дом, схватил за волосы и потянул за халат.

Более трёх лет назад О. со своим сожителем являлись потерпевшими по уголовному делу, связанному с использованием рабского труда. По мотивам тех событий в прошлом году на Первом канале вышел выпуск ток-шоу «На самом деле»: «Очная ставка пленников и их «хозяйки».

Почти через 8 месяцев после участия в шоу, в середине июля 2022 года, О. снова оказалась запертой, но уже в своём доме. Запереть её в доме она сама попросила своего сожителя, который ушёл на заработки. Сожитель задерживался на работе, и в обеденное время она перелезла через окно на кухне для того, чтобы в огороде срезать зелень, взяв с собой нож. Возвращаясь домой, она увидела, что через окно к ней в дом залазил знакомый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. На требования уйти тот не реагировал, и завалился через оконный проём в дом. Она перелезла за ним следом, продолжая выгонять его из дома. Потерпевший начал тянуть её за халат, а затем схватил за волосы. И в этот момент она нанесла ему один удар ножом в нижнюю часть живота. После этого осуждённая выбежала на веранду дома, а потерпевший ушёл в комнату. Через некоторое время приехал сожитель осуждённой, который стал требовать, чтобы потерпевший покинул дом. Также потерпевшему предлагалось вызвать скорую помощь, на что тот отказался, заявив, что не нуждается в этом. Следов крови в этом время никто не видел, поэтому вызывать медицинскую помощь не стали. Под утро потерпевший, который всю ночь провёл на веранде дома, чувствуя острую боль, дошёл до автобусной остановки, где начал терять сознание. Это заметила мимо проходящая женщина, которая вызвала скорую помощь, в результате чего потерпевший был госпитализирован.

Позже экспертиза установит, что потерпевшему было причинено проникающее колото-резаное ранение брюшной полости с множественными ранениями тонкой кишки и брыжейки тонкой кишки. Указанные телесные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В судебном заседании О. вину в предъявленном обвинении признала полностью и пояснила, что причиной совершения преступления послужило поведение потерпевшего, который залез в её дом и схватил за волосы.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, а также противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил О. наказание в виде двух лет лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

Приговор не был обжалован и сегодня, 13 декабря 2022 года, вступил в законную силу.

Фото из открытых источников