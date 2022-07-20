В Кузбассе постановлен приговор за распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних

Молодой житель Мариинска в августе прошлого года, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, переслал порнографический видеоролик с её участием своей знакомой, запустив тем самым дальнейшее размещение этого видео в сети «Интернет». А через пять месяцев он также совершил кражу мобильного телефона и денег с банковского счёта местной жительницы, после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он и находился до постановления приговора.

В ходе рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя было установлено, что в августе прошлого года он вступил в интимные отношения с несовершеннолетней, в процессе которых была произведена видеозапись на мобильный телефон. Позже, преследуя цель сообщить о таком недостойном поведении несовершеннолетней, достоверно зная о её возрасте, подсудимый переслал данное видео своей знакомой, которая переслала это видео через социальную сеть, в результате чего видеоролик распространился в сети «Интернет».

Тем самым подсудимый совершил распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, что влечёт за собой наказание в виде лишения свободы сроком от двух до восьми лет.

Через пять месяцев подсудимый, находясь в гостях, похитил у находившейся там же женщины мобильный телефон и банковскую карту, с которой при помощи похищенного телефона перевёл на свою банковскую карту около полутора тысяч рублей. Позже уголовное дело в части кражи мобильного телефона по ходатайству потерпевшей было прекращено в связи с примирением с подсудимым, несмотря на возражения государственного обвинителя.

В судебном заседании подсудимый, ко времени рассмотрения уголовного дела находящийся под стражей, полностью признал себя виновным в совершённых преступлениях и раскаялся в содеянном.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие множества смягчающих наказание обстоятельств, суд по совокупности преступлений назначил подсудимому 2 года 6 месяцев лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 2 года, и освободив его из-под стражи в зале суда.

Приговор не был обжалован ни стороной защиты, ни стороной обвинения и на днях вступил в законную силу.

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