В Кузбассе потерпевший по уголовному делу оштрафован за неисполнение требований судебного пристава

В пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области сообщили, что местный житель, громко разговаривая в судебном заседании, не реагировал на требования судебного пристава прекратить свои действия. Не прекратил мариинец нарушать порядок в суде и после того, как был удалён из зала судебного заседания. При оформлении материалов о совершённом административном правонарушении 30-летний нарушитель неожиданно решил разбить себе голову о турникет.

12 октября 2022 года в Мариинском городском суде Кемеровской области рассматривалось уголовное дело, потерпевший по которому не изъявлял желания являться в судебное заседание. В результате органами принудительного исполнения он был доставлен в суд принудительно. В судебном заседании потерпевший начал неадекватно себя вести, громко высказывая недовольство своим нахождением в суде. На неоднократные требования судебного пристава по установленному порядку деятельности судов мариинец не реагировал, в связи с чем был удалён из зала судебного заседания.

Тем самым он не выполнил законное распоряжение судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила, за что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот до одной тысячи рублей.

При оформлении материалов о совершённом правонарушении мариинец продолжал вызывающе себя вести, и через некоторое время, угрожая приставам нанесением себе увечий и последующем обвинением в этом стражей порядка, неожиданно с силой ударился головой о турникет.

Но его противоправные действия были оперативно пресечены судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов, и через некоторое время правонарушитель был доставлен к мировому судье для рассмотрения дела уже в отношении данного гражданина.

Лишь при рассмотрении дела об административном правонарушении у мирового судьи он раскаялся в содеянном и полностью признал вину.

Учитывая характер и степень опасности правонарушения, данные о личности нарушителя, а также его имущественное положение, мировой судья судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района посчитал возможным назначить жителю Мариинска штраф в минимальном размере – 500 рублей.

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