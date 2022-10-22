В Кузбассе потерпевший по уголовному делу оштрафован за неисполнение требований судебного пристава

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в момент кражи дом соседей был открыт в связи с нахождением хозяйки дома в больнице с ножевым ранением, причинённый её супругом, который находился в это же время в отделе полиции в связи с совершённым преступлением.

Из материалов уголовного дела следует, что 40-летний рецидивист, ранее неоднократно судимый за кражи и управление автомобилем в состоянии опьянения, в начале июля текущего года около часа ночи решил зайти к соседям, чтобы узнать, с какой целью накануне к ним приезжала скорая помощь и полиция. В тот момент он ещё не знал, что хозяин дома находился в этот момент в отделе полиции по поводу причинения ножевого ранения своей супруге, находящейся в это же время в больнице.

Дверь была не заперта, поэтому подсудимый беспрепятственно прошёл в дом и окликнул соседей. Поняв, что в доме никого нет, он вышел из дома на веранду и его взгляд упал на сварочный аппарат «Ресанта» небольшого размера. Тут же у него возник умысел на совершение кражи сварочного аппарата. Достав сварочный аппарат, он увидел за ним станок для заточки цепей «Энергомаш» и маску для сварки, которые подсудимый также решил похитить. Похищенное имущество он унёс к себе домой, и на следующий день попытался сдать всё в комиссионный магазин, но его не устроила цена, поэтому украденное имущество хранил у себя дома.

А через несколько дней из больницы вернулась соседка и, обнаружив пропажу оборудования, обратилась с заявлением в полицию. Через два дня сотрудниками отдела МВД России по Мариинскому району злоумышленник был не только установлен, но и добровольно выдал похищенное.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, в том числе принёс извинения потерпевшей, которая просила строго его не наказывать.

При назначении наказания, наряду с рецидивом в качестве отягчающего обстоятельства, суд установил и совокупность смягчающих обстоятельств. В качестве таковых суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении четверых несовершеннолетних детей, а также другие обстоятельства.

Принимая во внимание установленные смягчающие обстоятельства, а также то, что тяжких последствий в связи с совершением преступления не наступило, Мариинский городской суд Кемеровской области назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев, постановив считать назначенное наказание условным на аналогичный срок.

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