В Кузбассе повысится стоимость проезда в пассажирском транспорте

Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах будет увеличена в связи тяжелым финансовым положением государственных предприятий-перевозчиков: два из семнадцати в стадии банкротства, еще пять - в предбанкротной.

На областном форуме транспортников начальник регионального департамента транспорта и связи Евгений Курапов сообщил, что экономически обоснованный тариф оценивается в 28-30 рублей, при этом плата населения, без учета льготных категорий, составляет 16-18 рублей.

По словам Курпатова, стоимость проезда будет повышена в городском пассажирском транспорте до 20 рублей, а на перевозках по нерегулируемому тарифу - до 22 рублей. Вопрос повышения платы будет рассмотрен до конца года.