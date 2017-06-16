В Кузбассе повысится стоимость проезда в пассажирском транспорте

Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах будет увеличена в связи тяжелым финансовым положением государственных предприятий-перевозчиков: два из семнадцати в стадии банкротства, еще пять - в предбанкротной.
На областном форуме транспортников начальник регионального департамента транспорта и связи Евгений Курапов сообщил, что экономически обоснованный тариф оценивается в 28-30 рублей, при этом плата населения, без учета льготных категорий, составляет 16-18 рублей.
По словам Курпатова, стоимость проезда будет повышена в городском пассажирском транспорте до 20 рублей, а на перевозках по нерегулируемому тарифу - до 22 рублей. Вопрос повышения платы будет рассмотрен до конца года.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Сразу четверо рабочих попали в сложную ситуацию, когда их здоровье и жизни находились в опасности....
|
В Кемерове за осужденным бойцом ИГИЛа установили административный надзор. В течение трех лет псоле...
|
По версии следствия, подросток отмечал день рождения в одном из общежитий. Во время празднования он...
|
Накануне жительница Кемерова, видимо, спасаясь от жары, решила прогуляться по городу в купальнике....