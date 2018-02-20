В Кузбассе появилась новая услуга в области метрологии

Испытательный центр ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области получил право проведения испытаний в целях утверждения тира резервуаров, используемых в промышленном производстве и на АЗС.
Теперь есть возможность проводить эту диагностическую процедуру в своем регионе, не обращаясь в испытательные центры соседних областей.
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