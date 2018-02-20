Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе появилась новая услуга в области метрологии

Испытательный центр ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области получил право проведения испытаний в целях утверждения тира  резервуаров, используемых в промышленном производстве и на АЗС. 

Теперь есть возможность проводить эту диагностическую процедуру в своем регионе, не обращаясь в испытательные центры соседних областей.

Экономика
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/02/2018
Экономика
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове пройдёт ярмарка в честь Дня защитника Отечества
В четверг, 22 февраля, с 9:30 на кемеровской площади Советов пройдёт ярмарка в честь Дня защитника...
66-летняя женщина выпала из окна 9 этажа и погибла в Новокузнецке
66-летняя женщина выпала из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома № 38 на улице...
Ребенок пострадал в аварии с участием трех машин в Кемерове
В понедельник, 19 февраля, в вечернее время на Ленинском проспекте в Кемерово произошло дорожно-...
Момент тройного ДТП на проспекте Ленина в Кемерове появился в Сети
В сети Интернет появилась видео с моментом тройной аварии. Об этом сообщили местные средства...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus