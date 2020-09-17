В Кузбассе появился новый современный магнитно-резонансный томограф

В отделении лучевой диагностики Кузбасской областной детской клинической больницы (г. Кемерово) установлен и введен в эксплуатацию новый высокопольный современный магнитно-резонансный томограф стоимостью 79 млн 350 тыс. рублей. Он поступил в больницу в рамках федерального финансирования по нацпроекту «Здравоохранение».
Оборудование, приобретенное для детской облбольницы, уникально по комплектации, оснащено широким спектром специальных программ для исследования практически всех органов и систем организма, обследование можно проводить для детей с первых дней жизни. Всего таких аппаратов в России 6, из них 2 — в Кузбассе: еще один такой комплекс МРТ в октябре будет запущен в работу в больнице им. Малаховского в Новокузнецке.
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