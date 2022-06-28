В Кузбассе появится педагогический технопарк

Объект строится в рамках регионального проекта «Мой новый колледж», который губернатор Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал во время молодежной прямой линии 27 июня.

Проект входит в программу развития среднего профессионального образования Кузбасса до 2030 года.

В рамках проекта в 2022-2023 годах капитально будет отремонтировано здание бывшего Кемеровского высшего военного училища связи (ул. Космическая, 2). В нем расположится новый корпус Кузбасского педагогического колледжа.

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