Новости Кузбасса

В Кузбассе пенсии по линии ПФР получают 469 участников Великой Отечественной войны, 175 инвалидов ВОВ, тружеников тыла – 9601 человек, 296 бывших узников концлагерей, 203 награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдов погибших и умерших участников ВОВ – 3958 человек.

С учетом индексаций, которые произошли с 1 января 2019 страховых пенсий на 7,05 %, с 1 февраля ежемесячных выплаты на 4,3 % и с 1 апреля государственных пенсий на 2%, средний размер пенсий участников Великой Отечественной войны составил 39533 руб., а с учетом мер социальной поддержки (ЕДВ и ДЕМО) общий уровень их пенсионного обеспечения составил в среднем 44204 руб.

Ежегодную выплату в размере 10 тыс. руб. к Дню Победы получат 644 участника и инвалида Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях только в 1941-1945 гг.

Среди участников Великой Отечественной войны больше мужчин - 322 человека.

Старейшему из мужчин – ветеранов, Ноздрюхину Якову Ивановичу (1918 г.р.) – 100 лет.