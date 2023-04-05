В Кузбассе пожилая жительница Мариинска взыскала с 49-летнего сына алименты на своё содержание

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, нетрудоспособная 70-летняя жительница Мариинска обратилась в суд с просьбой взыскать с её сына алименты в размере 5 тысяч рублей ежемесячно в связи с тем, что сын никакой помощи ей не оказывает. Но ответчик возражал против удовлетворения исковых требований. В результате женщина снизила требуемую сумму алиментов до ежемесячных двух тысяч рублей, с чем ответчик в итоге согласился.

В Кузбассе 70-летняя жительница Мариинска обратилась в суд с исковым заявлением к своему 49-летнему сыну о взыскании алиментов на своё содержание. Свои требования она мотивировала тем, что в силу возраста является нетрудоспособной, а размер пенсии составляет около 11 с половиной тысяч рублей. Этого недостаточно для реализации таких минимальных потребностей, как приобретение продуктов питания, внесение квартплаты, приобретение выписанных врачом лекарств, а также предметов одежды. Кроме пенсии, других доходов у неё нет, а ответчик, являющийся её сыном, никакой помощи не оказывает. В связи с этим женщина просила суд взыскать с сына алименты в твёрдой денежной сумме в размере 5 тысяч рублей ежемесячно.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований, утверждая, что по возможности всегда оказывал матери помощь. Также пояснил, что у него самого нестабильное материальное положение.

В соответствии со статьёй 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, и заботиться о них. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

В ходе судебного разбирательства женщина настаивала на своих доводах, изложенных в исковом заявлении, но уточнила свои исковые требования, снизив требуемую сумму алиментов до двух тысяч рублей ежемесячно.

После этого от сына женщины в суд поступило заявление о признании уточнённых исковых требований.

В результате суд принял признание иска ответчиком, взыскав с него в пользу матери алименты в твёрдой денежной сумме в размере две тысячи рублей ежемесячно, начиная с даты подачи заявления в суд, и до изменения основания взыскания алиментов.

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