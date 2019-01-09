В Кузбассе праздничные дни были по-настоящему светлыми

Персонал филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» в минувшие праздничные и выходные дни обеспечил оптимальный режим работы оборудования и стабильную передачу электрической энергии по сетям для предприятий и жителей Кузбасса.

За праздничные дни в зоне ответственности «Кузбассэнерго – РЭС» было зафиксировано всего два сбоя в работе электросетей. По сравнению с этим же периодом прошлого года количество нарушений снизилось с пяти до двух. В одном случае безукоризненно отработала автоматика и потребители даже не почувствовали никаких неудобств. Последствия второго отключения энергетики ликвидировали максимально оперативно – менее часа потребовалось бригаде Кемеровского района электрических сетей, чтобы возобновить подачу электричества жителям нескольких улиц села Березово.

За этот же период в сетях других сетевых организаций произошло 6 нарушений. При этом количество по сравнению с прошлым годом не снизилось.

По мнению специалистов, положительной динамики удалось достичь благодаря качественной подготовке электросетевого оборудования филиала «Кузбассэнерго – РЭС» к зиме, а также организации работы персонала в усиленном режиме в условиях низких температур. Для предупреждения и ликвидации последствий возможных нарушений в течение всех праздничных дней в боевой готовности находились 123 аварийно-восстановительных бригады (607 человек и 354 единицы техники).

В течение каникул круглосуточно работал единый контакт-центр МРСК Сибири. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) любой житель Кузбасса мог сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах, тем самым предупредить отключение.

Сейчас оборудование и персонал «Кузбассэнерго – РЭС» работают в штатном режиме и продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей Кузбасса.