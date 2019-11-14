В Кузбассе предприниматель осуществляющий убой и реализацию свиней привлечен к административной ответственности

Специалистами одела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской областив октябре текущего года проведена внеплановая выездная проверка в отношениииндивидуального предпринимателяМилосердова А.А., осуществляющегоубой свиней и реализацию свинины.

В ходе проверки инспекторами установлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, а именно:сбор и хранениебиологических отходовосуществляется в немаркированные емкости (бочки 20л), акты (заключения ветеринарного специалиста) сбора и утилизации отходов не предоставлены; в помещении отсутствует холодильная (морозильная камера) для охлаждения и временного хранения продуктов убоя; не предоставлены документы, подтверждающие проведение предубойного осмотра животных; отсутствуют моющие средства и средства для проведения дезинфекции помещений, инвентаря, оборудования, спецодежды.

Кроме того, выявлены нарушения требованийТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции», а именно: стены цеха, облицованные кафельной плиткой имеют сколы, бетонное половое покрытие имеет выбоины и трещины. Ножи, не использующиеся в процессе производства расположенынепосредственно на грязном деревянном столе, в цехе отсутствуют емкости с дезинфицирующими средствами для проведения мойки и дезинфекции инструментов для разделки (ножей). На стенах и потолке загрязнения сажей от опалки и зачистки туш. Данное помещение и оборудование не обеспечивает защиту от скопления грязи и осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, а так же не позволяет производить качественную мойку и дезинфекцию стен. В помещении отсутствуют раковины (умывальники ) для мытья рук рабочих.

Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний общих человека и животных, что создает угрозу жизни или здоровью людей, возникновению эпидемии, эпизоотии.

По результатам рассмотрения административных материалов индивидуальный предприниматель признан виновным и привлечен к административной ответственности поч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ.

В целях устранения выявленных нарушений индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.