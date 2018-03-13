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В Кузбассе предприниматель укрыл от уплаты налогов более 18 млн рублей

Решением Гурьевского городского суда с руководителя общества с ограниченной ответственностью взыскано 18 млн. 453 тыс. руб., который он утаил от налогов.

В 2015 году налоговой инспекцией в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов было выяснено, что общество с ограниченной ответственностью необоснованно применило налоговые вычеты и не уплатило налоги в бюджет. Было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере, но производство по уголовному делу было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В ходе расследования было установлено, что руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 18 млн. 453 тыс. руб. С января 2012 по март 2015 года он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и представлял их в налоговую инспекцию.

Ущерб Российской Федерации причинен организацией-налогоплательщиком по вине ее руководителя, уполномоченного представлять ее интересы, в связи с чем, он являлся лицом, ответственным за возмещение ущерба.

Экономика
Гурьевск
kuzbassnews.ru
13/03/2018
Экономика
Гурьевск
Новости Кузбасса

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