В Кузбассе предприниматель укрыл от уплаты налогов более 18 млн рублей

Решением Гурьевского городского суда с руководителя общества с ограниченной ответственностью взыскано 18 млн. 453 тыс. руб., который он утаил от налогов.

В 2015 году налоговой инспекцией в ходе проверки правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов было выяснено, что общество с ограниченной ответственностью необоснованно применило налоговые вычеты и не уплатило налоги в бюджет. Было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере, но производство по уголовному делу было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В ходе расследования было установлено, что руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму 18 млн. 453 тыс. руб. С января 2012 по март 2015 года он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и представлял их в налоговую инспекцию.

Ущерб Российской Федерации причинен организацией-налогоплательщиком по вине ее руководителя, уполномоченного представлять ее интересы, в связи с чем, он являлся лицом, ответственным за возмещение ущерба.