В ноябре 2022 Прокуратурой Новокузнецкого района с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведены контрольно надзорные мероприятия в отношении ООО «Томак НК», ИП Амеличевой Н.А., ИП Ждан Е.А., ИП Захаровой М.С., ИП Малкова А.А. осуществляющих деятельность по производству молочной продукции.

В ходе проверки были установлены нарушения норм федерального законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции и требований Технических Регламентов Таможенного Союза.

Так у всех индивидуальных предпринимателей отсутствовала программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, что является нарушением части 2 статьи 10 союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880 (далее - ТР ТС 021/2011),где определено, что при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.

В морозильной камере ООО «Томак-НК» на хранении выявлена обезличенная масло-жировая продукция в картонных коробках в количестве 336 кг, что не позволяет идентифицировать продукцию, а именно: определить наименование, производителя, дату производства, условия хранения и сроки годности. Пунктом 9 статьи 17 ТР ТС 021/2011, установлено, что пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, о сроке годности данной продукции.

Так же при анализе данных системы ФГИС «Меркурий» было установлено, что сырьем для производства масла сливочного «Традиционное» изготовитель ИП Малков А.А. послужил продукт неподконтрольный госветслужбе, а именно спред, который под названием «масло» был введен в оборот путем оформления Акта инвентаризации.

Юридическим лицом ООО «Томак НК» при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (производственных сертификатов) нарушены принципы прослеживаемости при обращении пищевой продукции, в том числе продовольственного (пищевого) сырья.

По факту выявленных нарушений в отношении индивидуальных предпринимателей и юридического лица прокуратурой Новокузнецкого района Кемеровской области были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях переданы на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу.

В феврале 2023 года Постановлениями Управления Россельхознадзора ООО «Томак НК» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ч.1 ст. 10.6 КоАП, а индивидуальные предприниматели по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.