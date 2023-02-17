По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в январе текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение допущенное уполномоченным лицом предприятия ООО "КИТ СК" при оформлении производственного сертификата. В запись документа внесены сведения о том, что сырьем для изготовления продукта «Чипсы из индейки» использовано мясо цыпленка бройлера.

Данная продукция была направлена в ООО "Закуски к пиву" г. Красноярск для реализации «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции.

Юридическому лицу ООО "КИТ СК" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение в системе «Ветис -Паспорт».

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.