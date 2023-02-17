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В Кузбассе предприятие выработало продукт без сырья.

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в январе текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение допущенное уполномоченным лицом предприятия ООО "КИТ СК" при оформлении  производственного сертификата.  В запись документа внесены сведения о том, что сырьем для изготовления продукта «Чипсы из индейки» использовано мясо цыпленка бройлера.

Данная продукция была направлена в ООО "Закуски к пиву" г. Красноярск для реализации «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом при оформлении ветеринарных сопроводительных документов были нарушены принципы прослеживаемости продукции.

            Юридическому лицу ООО "КИТ СК" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства. Уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждение в системе «Ветис -Паспорт».

           Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

Общество
kuzbassnews.ru
17/02/2023
Общество
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