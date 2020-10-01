Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе представители Росгвардии поздравили ветеранов войск правопорядка с Днем пожилого человека

В Кемерове представители войск правопорядка вместе с учениками из класса Росгвардии школы №74 встретились с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека.

Ветерана службы капитана в отставке 92-летнего Александра Михайловича Ковалева и его супругу Антонину Ивановну участники мероприятия посетили по месту жительства. В браке они уже более 66 лет. Школьники приготовили для пенсионеров открытки с поздравлениями и словами благодарности. Ветеран Великой Отечественной войны провел с младшим поколением профилактическую беседу на тему о необходимости защиты Родины.

Для труженика тыла прапорщика в отставке Геннадия Григорьевича Большанина сюрприз состоялся на улице. Представители войск правопорядка выступили с поздравительной речью и пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия. Кроме этого, росгвардейцы навестили и поздравили старшего сержанта в отставке Людмилу Ивановну Шабашову. Когда началась война, ветерану внутренних войск было всего четыре года. Несмотря на юный возраст уроженка деревни Красная хорошо запомнила тяжелые военные годы.

Росгвардейцы поздравляют всех пожилых людей с праздником и желают им здоровья, счастливых лет жизни и мирного неба над головой.

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
01/10/2020
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Психиатрическую больницу в Кузбассе посетил коронавирус
В сети «Вконтакте» появилось сообщение, предположительно от сотрудницы ленинск-кузнецкой...
Власти утвердили скоростное ограничение на автомагистрали Кузбасса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, которое регламентирует скоростные...
Когда в Кузбассе вернут дистанционное обучение для школьников
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, когда в Кузбассе снова может быть введено дистанционное...
Хватает ли коронавирусных бригад скорой помощи в Кемерове
В Кемеровской скорой помощи рассказали, хватает ли в городе бригад для обслуживания подозрительных...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus