В Кузбассе представители Росгвардии поздравили ветеранов войск правопорядка с Днем пожилого человека

В Кемерове представители войск правопорядка вместе с учениками из класса Росгвардии школы №74 встретились с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, чтобы поздравить их с Днем пожилого человека.

Ветерана службы капитана в отставке 92-летнего Александра Михайловича Ковалева и его супругу Антонину Ивановну участники мероприятия посетили по месту жительства. В браке они уже более 66 лет. Школьники приготовили для пенсионеров открытки с поздравлениями и словами благодарности. Ветеран Великой Отечественной войны провел с младшим поколением профилактическую беседу на тему о необходимости защиты Родины.

Для труженика тыла прапорщика в отставке Геннадия Григорьевича Большанина сюрприз состоялся на улице. Представители войск правопорядка выступили с поздравительной речью и пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия. Кроме этого, росгвардейцы навестили и поздравили старшего сержанта в отставке Людмилу Ивановну Шабашову. Когда началась война, ветерану внутренних войск было всего четыре года. Несмотря на юный возраст уроженка деревни Красная хорошо запомнила тяжелые военные годы.

Росгвардейцы поздравляют всех пожилых людей с праздником и желают им здоровья, счастливых лет жизни и мирного неба над головой.