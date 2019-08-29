В Кузбассе прекращено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 13 миллионов рублей

Мариинским городским судом Кемеровской области уголовное дело в отношении бывшего директора одного из коммерческих предприятий, возбуждённое по факту уклонения от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений на сумму более 13 миллионов рублей, прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В период с января 2015 года по сентябрь 2016 года подсудимый, являясь директором коммерческой организации, осуществляющей деятельность по лесозаготовке, с целью уклонения от уплаты налогов умышленно включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость организаций заведомо ложные сведения, в связи с чем совершил уклонение от уплаты налога в общей сумме 13 миллионов 422 тысячи 637 рублей. При этом доля неуплаченных налогов к общей сумме налогов, подлежащих уплате организацией, составила 33,57%, что является крупным размером.

Исполняющим обязанности прокурора Кемеровской области в рамках уголовного дела был заявлен гражданский иск на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, об отмене ареста на имущество, включая денежные средства подсудимого, находящиеся на счетах и во вкладах в банках, а также об оставлении гражданского иска без рассмотрения. Подсудимый поддержал заявленное ходатайство, а государственный обвинитель не возражал против его удовлетворения.

Совершённое преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности по которым составляет два года после совершения такой категории преступлений. Уголовное дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в период с 1 января 2015 года по 25 сентября 2016 года, поэтому с учётом требований действующего законодательства моментом окончания преступления по данному уголовному делу является 25 сентября 2016 года и, соответственно, срок давности привлечения к уголовной ответственности истёк 25 сентября 2018 года. С учётом вышеизложенного, суд посчитал правильным заявленное ходатайство удовлетворить, и освободил подсудимого от уголовной ответственности за совершённое преступление, прекратив дальнейшее производство по уголовному делу. Одновременно с этим судом снят арест на имущество и денежные средства подсудимого.

Заявленный гражданский иск в связи с вышеизложенными обстоятельствами оставлен без рассмотрения, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Постановление о прекращении уголовного дела вступило в законную силу 27 августа 2019 года.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев