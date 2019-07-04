В Кузбассе пресекли незаконную добычу золота

На притоке реки Кия - реке Кундат на территории Тисульского района проводилась незаконная добыча золота.

Работы велись варварским способом, вскрыша складировалась на берегу реки, в некоторых местах – непосредственно в русле. Загрязненная вода напрямую сбрасывалась в водный объект. Как отметили в департаменте природных ресурсов и экологии, последствия такой варварской добычи негативно отразились на состоянии реки Кундат.

Незаконную добычу пресекли совместными действиями УФСБ России по Кемеровской области во взаимодействии с Управлением Росгвардии и ГУМВД при участии сотрудников администрации Кемеровской области, департамента природных ресурсов и экологии, Росприроднадзора. В результате проведенной спецоперации задержана группа нарушителей, изъято нарезное оружие, 10 единиц техники.

Фото: пресс-служба АКО