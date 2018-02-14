В Кузбассе превышен эпидпорог по ОРВИ

В одиннадцати территориях Кемеровской области отмечается превышение эпидемиологического порога по ОРВИ.
По данным регионального Роспотребнадзора, на минувшей неделе в Кузбассе зарегистрировано 17365 случаев ОРВИ, в том числе 12653 случая среди детей. По сравнению с предыдущей неделей число больных возросло на 40,2 %.
Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на 8,9 % - 101,7 % превышен на территории 10 муниципальных образований (гг. Белово, Новокузнецк, Полысаево, Таштагол, Юрга, в пгт. Краснобродском, в Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском, Яйском, Яшкинском районах). В гг. Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий заболеваемость достигла порогового уровня.
14/02/2018
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